Bologna, Zirkzee e Barrow recuperano ma difficilmente saranno titolari

Ieri Musa è rientrato in gruppo, a breve lo farà anche Joshua ma difficilmente Thiago Motta li schiererà titolari domenica a Udine. Quasi certamente saranno convocati, ma è molto probabile che saranno disponibili per la panchina e non per giocare dal primo minuto. Anche se sono rientrati, entrambi hanno pochissimi minuti nelle gambe, considerando che Barrow è fermo da circa 10 giorni e Zirkzee addirittura da inizio dicembre. Toccherà allo staff tecnico, di concerto con quello medico, capire quale sia la strategia migliore.