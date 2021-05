Bologna – Wisdom Amey è il più giovane giocatore della storia della A

Sinisa Mihajlovic l'aveva annunciato nei giorni scorsi e ieri, nei minuti finali di Bologna-Genoa , è arrivato l'esordio sia di Wisdom Amey che di Kacper Urbanski . Il primo, in particolare, ha battuto il record di Amedeo Amadei e Pietro Pellegri : è il giocatore più giovane ad aver debuttato in Serie A, a soli 15 anni e 274 giorni (gli altri due avevano 15 anni e 280 giorni).

Il difensore rossoblù, alto 182 cm e nativo di Bassano del Grappa, ha giocato ieri la sua prima gara da professionista, dopo essere arrivato in rossoblù nel mercato estivo della stagione 2019/2020 dal Vicenza. Aggregato all'under 15, al suo primo anno ha totalizzato 15 presenze, saltando quattro gare e segnando 3 gol, guadagnandosi anche la chiamata della ct Patrizia Panico per il raduno dei giocatori appartenenti alle squadre del Centro-Nord, in attesa di ricevere la cittadinanza italiana. In questa stagione è stato inserito fin da subito nell'under 17 di Luca Vigiani, giocando due match di campionato e ricoprendo anche il ruolo di terzino destro, posizione che ha occupato ieri nel finale di gara contro il Genoa.