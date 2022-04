Bologna, vittoria nel derby under 18 con il Sassuolo

Vittoria per l'under 18

Importante vittoria nella corsa playoff per il Bologna Under 18 di Paolo Magnani. I ragazzi rossoblù hanno sconfitto nel recupero il Sassuolo per due a uno, con una rimonta nell'ultimo quarto d'ora di partita. Al vantaggio di Mandrelli al settimo hanno risposto Corsi al 73' e Mazia all'85'.