Bologna – Visite mediche per Faragò e Urbanski

Giornate di visite mediche per Faragò e Urbanski oggi all’Isokinetic.

Rinforzo per la corsia laterale destra per il Bologna e per Mihajlovic con l’arrivo di Paolo Faragò dal Cagliari nello scambio che ha portato Calabresi in Sardegna. Sabatini e Bigon guardano anche al futuro con l’acquisto del trequartista classe 2004 Kacper Urbanski dal Lechia Dansk. È cresciuto nell’Akademia Pilkarska e sarà aggregato alla Primavera. Nelle prossime ore firmeranno i loro rispettivi contratti.