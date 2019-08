Bologna-Villarreal, tutte le informazioni sui biglietti

Il Bologna sfiderà sabato sera a San Marino il Villarreal nell’ultima amichevole della stagione prima di quella con la Primavera, per poi iniziare con le gare ufficiali. Il club rossoblu fornisce dunque tutte le informazioni relative ai biglietti, consigliando caldamente l’acquisto in prevendita per via dei tanti tifosi previsti e della ridotta capienza dello stadio.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Continua la prevendita dei biglietti per Bologna-Villarreal, gara amichevole in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Serravalle (RSM). I tagliandi sono in vendita come di consueto presso le rivendite del circuito Vivaticket, online sul sito Vivaticket, presso il nostro call center 0516111177. ATTENZIONE: si consiglia caldamente l’acquisto in prevendita, considerando la ridotta capienza dell’impianto e il notevole afflusso previsto col rischio di lunghe code per via delle poche casse presenti.

PREZZI:

Tribuna Nord (coperta): intero 15€, ridotto Under18 12€;

Tribuna Sud (parzialmente coperta): intero 10€, ridotto Under18 8€.

I disabili non deambulanti devono fare richiesta di accredito inviando a accrediti@bolognafc.it dalle ore 9 alle ore 17 di mercoledì 07/08

– Documento di identità proprio e dell’accompagnatore (maggiorenne)

– Copia dell’attestazione di invalidità

– Modulo di scarico responsabilità compilato, scaricabile qui

Gli 8 posti disponibili verranno assegnati in ordine di richiesta e fino ad esaurimento.

I disabili deambulanti devono fare richiesta di accredito inviando a accrediti@bolognafc.it dalle ore 9 alle ore 17 di mercoledì 07/08

– Documento di identità proprio e dell’accompagnatore (maggiorenne)

– Copia dell’attestazione di invalidità

I posti disponibili verranno assegnati in ordine di richiesta e fino ad esaurimento

I relativi biglietti saranno ritirabili c/o il box accrediti dello stadio di S.Marino”.