Bologna, viaggia forte anche il futsal: altro successo

Nel campionato di Serie b di calcio a 5, il Bologna di Carobbi è passato in trasferta sul difficile campo della Mattagnanese per 2-3, al termine di una partita palpitante in cui i rossoblù sono andati in vantaggio due volte, gol di Guendaline e Ansaloni, ma raggiunti da Nardi e Mangione prima del due a tre finale del capitano Revert Cortez che ha consegnato ai rossoblù 3 punti. Bologna ora secondo in classifica 13 punti, due in meno di Olimpia Regium e Sangiovannese. Salgono in A2 le prime tre.