Bologna, via i nazionali, ma c’è Dijks

Il Bologna stasera festeggia i suoi 110 anni e poi godrà della sosta di campionato. Ci saranno le nazionali e i rossoblù avranno Skorupski, Tomiyasu, Krejci, Medel, Skov Olsen e Svanberg in giro per il mondo, ma in vista di Torino ci sarà invece un ritorno importante.

Mitchell Dijks è sulla via del rientro e potrà sfruttare la sosta per recuperare definitivamente in ottica sfida alla Juventus. L’olandese ha saltato Genoa, Udinese e Lazio, sostituito da Krejci, e ora avrà il tempo di smaltire completamente la botta costale e riprendere anche la condizione fisica ottimale. Tra l’altro, ‘il trattore’ in questa stagione ha iniziato in sordina, non riuscendo a scaricare i cavalli del suo motore. Mihajlovic lo attende sui livelli dell’anno scorso. Buone notizie anche da Palacio e Danilo che erano usciti affaticati dal match con la Lazio, per loro nessun infortunio.

Fonte: Resto del Carlino.