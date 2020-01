Procede a gonfie vele la prevendita dei biglietti per Bologna-Verona. Secondo quanto riporta infatti il Bologna sul proprio sito ufficiale, è stata superata quota 20.000 presenze allo stadio.

I biglietti sono ancora disponibili a questo link e in tutti i punti vendita VivaTicket. La partita, valevole per la prima giornata di ritorno, andrà in scena domenica alle 15 allo stadio Renato Dall’Ara.