Bologna-Verona, promozione per gli studenti universitari

Il Bologna ha bisogno dei suoi tifosi, sopratutto dopo la sconfitta di domenica pomeriggio contro il Torino. Domenica prossima arriva infatti l’Hellas Verona al Dall’Ara, e i rossoblu avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile. Ecco quindi che il Bologna ripropone anche nel girone di ritorno la promozione per gli studenti universitari che riempiranno gli spalti del Dall’Ara.

Gli studenti universitari potranno infatti acquistare un biglietti nel settore distinti a soli 15 euro.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Continua la prevendita dei biglietti per #BFCVerona di domenica 12 gennaio alle 15, a questo link tutte le informazioni

Per questa gara è attiva la speciale promozione dedicata agli studenti universitari dell’Alma Mater: un biglietto di Distinti a 15€.

Per acquistare: tutti i punti vendita della rete Vivaticket, il nostro call center al numero 051.61.11.177 e direttamente il giorno della gara alle casse dello stadio dove sarà riservata loro una fila prioritaria. Per usufruire della promozione è necessario esibire il badge universitario. La promozione è riservata agli studenti dell’Alma Mater di Bologna.

Torna inoltre la promozione Under 14: è possibile acquistare nel settore Distinti al prezzo simbolico di 0,50€ un biglietto per un Under 14 accompagnato da un adulto, che pagherà il proprio biglietto 10€ (o nulla se abbonato). L’acquisto è possibile unicamente in prevendita presso i punti fisici e il call center BFC al numero 051.61.11.177”.