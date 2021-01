Bologna-Verona, l’ottima partita di Tomiyasu da difensore centrale

Ieri il Bologna ha raccolto tre punti molto importanti, superando 1-0 il Verona al Dall’Ara grazie alla marcatura di Orsolini su rigore al 19′ minuto.

Tra i migliori in campo del match è risultato Takehiro Tomiyasu e anche grazie alla sua prestazione il Bologna ha mantenuto la porta inviolata. Il giapponese è stato insuperabile, stravincendo il duello con Kalinic e a sottolinearlo sono le statistiche che riguardano la sua partita. Questi i numeri del difensore rossoblù: 2/3 contrasti a terra vinti; 8/12 duelli aerei vinti; 4 palloni intercettati; 3 salvataggi; 10/15 duelli vinti e 1 tiro bloccato. Cifre significative che raccontano quanto sia importante Tomiyasu per il Bologna, un giocatore solido, versatile, capace di giocare in più ruoli e con ampi margini di crescita visto che ha solo 22 anni.