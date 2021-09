Bologna-Verona, le possibili scelte di Mihajlovic

Le indicazioni di formazione

In difesa, per esempio, ci sarà da valutare la condizione di Gary Medel, reduce da tre partite da titolare in nazionale - non è da escludere l'impiego di Soumaoro - mentre a completare il reparto dovrebbero esserci De Silvestri, Bonifazi e Hickey. A centrocampo tornano Schouten e Soriano, ma la terza maglia dovrebbe andare a Svanberg in vantaggio su Dominguez. In avanti Orsolini dovrebbe giocare a destra, Arnautovic confermato centravanti, a sinistra Barrow sembra in vantaggio su Sansone.