Bologna-Venezia, le formazioni ufficiali

Gli uomini scelti da Mihajlovic e Zanetti

Sorpresa nel Bologna che affronta alle 15 il Venezia. Non c'è De Silvestri, non c'è Skov Olsen, e alla fine non gioca Mbaye ma Orsolini. Confermati gli altri con Souamoro, Medel e Theate dietro, Dominguez e Svanberg mediani, Hickey a sinistra, Soriano tra le linee, davanti Barrow-Arnautovic.