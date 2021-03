Bologna, vedi Napoli e poi?

Riavvolgiamo il nastro al primo dicembre 2019, ore 18.00, Napoli-Bologna.

Vantaggio dei partenopei con Llorente al 41′. Mihajlovic decide al 46′ di cambiare Orsolini con Skov Olsen. Il danese, 12 minuti dopo, trova il suo primo gol in Italia, di destro, e pareggia temporaneamente la partita. Poi, all’80’ Sansone segna il 2-1. Brivido finale per un gol annullato dal VAR al 95′ minuto a Llorente per fuorigioco. Sembra passata una vita: per i giocatori in campo (Destro, Dzemaili ecc…), per la decisione della tecnologia a favore dei rossoblù e per quello che era ancora lo stadio San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. I campani certamente non si presenteranno con lo spagnolo in attacco, passato all’Udinese, ma Sinisa potrà invece contare su ambedue i marcatori di quella pazza serata. Entrambi vivono momenti di forma completamente diversi: l’ex Nordsjaelland è sempre spronato dal suo tecnico ma non riesce mai a incidere, sia quando viene schierato dal primo minuto, sia quando subentra. Discorso opposto per Sansone, uno dei migliori, o meno peggio, di Cagliari, che dopo un inizio difficile si sta ritrovando con ottime prestazioni e anche qualche gol. Domenica potrebbero avere una chance dal primo minuto, sperando che si ricordino come far male a un Napoli che non vive certamente un gran momento di forma, visto il pareggio subito in extremis contro il Sassuolo e le tensioni interne allo spogliatoio.