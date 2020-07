Bologna, uomini contati in difesa, Schouten migliora

Con gli infortuni di Bani e Tomiyasu, il Bologna si ritrova con le rotazioni azzerate in difesa. Sinisa avrà le scelte obbligate per la sfida di domani con Mbaye a destra, Danilo, Denswil e Dijks. A centrocampo invece c’è ottimismo sulla condizione di Schouten. Il centrocampista olandese attualmente ai box per infortunio non ci sarà contro il Lecce, ma potrebbe tornare per le sfide con Fiorentina e Torino.

Per la sfida di domani i candidati principali ad una casacca da titolare a centrocampo sono Medel e Svanberg, con Dominguez e Poli pronti dalla panchina. In attacco Orsolini dovrebbe riprendersi la fascia destra con Soriano in trequarti. Ci sarà anche Barrow, ma a seconda del compagno di reparto giocherà centravanti o esterno di sinistra. Per l’ultimo spot in attacco infatti è un testa a testa tra Palacio e Sansone con l’italiano al momento favorito, che porterebbe Musa a giocare centravanti.

Fonte: il Resto del Carlino.