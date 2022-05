Bologna – Under 15 ai Quarti di Finale, Under 16 eliminata

1 di 2 Under 16

L’Under 16 di Luca Sordi pareggia per 2-2 contro il Vicenza, ma la sconfitta dell’andata condanna i rossoblù a terminare anzitempo la stagione. Dopo il vantaggio iniziale, il Bologna va sotto nel punteggio per poi pareggiare l’incontro ad inizio secondo tempo grazie alla doppietta di Ravaglioli. A nulla serve il forcing finale di Zilio e compagni, che terminano così un campionato comunque da applausi.