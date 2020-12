Bologna – Una statistica interessante: segna di tra…

Tra le statistiche stilate per ogni squadra e diffuse sul sito della Lega Serie A, spicca un dato interessante per quanto riguarda i numeri del Bologna in questa prima parte di campionato, in particolare sui tempi dei gol.

I gol realizzati dalla squadra di Mihajlovic dopo 14 giornate sono stati 21, distribuiti in modo piuttosto eterogeneo tra il primo e il secondo tempo: infatti, se nel primo quarto d’ora iniziale ha segnato solo un gol, nel quarto d’ora finale della prima frazione di gara è andato a segno ben 4 volte. Il dato mostra come i rossoblù riescano a sbloccarsi soprattutto tra il ’30 e il ’45 minuto. Nella ripresa, invece, i numeri cambiano parecchio: gli uomini di Mihajlovic segnano lo stesso numero di reti (5) sia nel primo quarto d’ora che nell’ultimo. Come dimostrano le ultime partite, il Bologna rimane in partita fino all’ultimo, e non è insolito a rimonte.