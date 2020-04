Bologna, un grazie di cuore rossoblu

Un grosso grazie a chi sta lavorando in prima linea per sconfiggere questa crisi. Un grazie sentito e privo dei formalismi che di solito accompagnano questi gesti. Nella giornata di ieri infatti, il club rossoblu ha fatto pervenire, tramite il proprio medico sociale Giovanbattista Sisca, le colombe pasquali al personale sanitario degli ospedali Maggiore, Bellaria e Sant’Orsola.

Il Bologna ha preso contatto con le dirigenze Asl di riferimento degli istituti ospedalieri per organizzare la consegna delle colombe nel rispetto delle norme. Il gesto è stato pensato per rivolgere un ringraziamento sentito a medici, infermieri, portantini e per tutto il personale sanitario che sta rischiando, lottando contro il Coronavirus. Niente cerimonie, ma un gesto che viene dal cuore.

Fonte: Il Resto del Carlino.