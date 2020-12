Bologna, un gennaio di fuoco

Un vero e proprio tour de force quello che aspetta il Bologna nel mese di gennaio.

I rossoblù giocheranno infatti 6 gare in 27 giorni. Si partirà il 3 gennaio al Franchi contro la Fiorentina e si concluderà il 30 con la prima gara del girone di ritorno contro il Milan. In mezzo Udinese in casa il 6, Genoa fuori il 9, si ritornerà al Dall’Ara il 16 per ospitare il Verona e si andrà allo Stadium il 24 per affrontare la Juventus. La truppa di Mihajlovic, nel mese che coincide con il calciomercato, saprà definitivamente per quali obiettivi dovrà lottare, sperando di allontanare definitivamente la zona calda e avvicinare se non far parte della colonna di sinistra della classifica. Quello che succederà è impronosticabile, soprattutto in un campionato strano e imprevedibile come quello attuale, e nel pieno del mercato, dove tra gente che viene e gente che va ogni squadra cercherà di cambiare pelle. Lo farà anche il Bologna, o almeno questo è quello che auspicano allenatore e tifosi, sperando di recuperare anche qualche pedina dall’infermeria .