Bologna-Udinese: prosegue la prevendita. Bologna-Inter: prevendita a quota 20000

Tutte le info per Bologna-Udinese e Bologna-Inter

Prosegue bene la prevendita dei biglietti per Bologna - Udinese della 34a giornata, in programma al Dall’Ara domenica 24 alle 15: qui tutte le informazioni.

Per questa gara è attiva la Promozione 5 euro : gli abbonati e chi acquista un biglietto a prezzo intero o under18 per la partita potranno comprare fino a 2 ulteriori tagliandi di Distinti, Tribuna Coperta, Kids Stand, Poltrona Gold, Curva S.Luca e Curva Bulgarelli per altre persone al prezzo di 5€ cadauno.

Continua a grande ritmo anche la prevendita per Bologna - Inter in programma al Dall’Ara mercoledì 27 alle 20,15: tra biglietti acquistati e abbonamenti siamo già oltre quota 20000 presenze. A questo link tutte le informazioni.

Attenzione: fino alla riunione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, i residenti in Lombardia potranno acquistare unicamente in Curva Ospiti e solo con fidelity dell’Inter.

Ricordiamo che, essendo disponibili tutti i consueti canali di vendita, d’ora in poi il call center 051.61.11.177 sarà a disposizione solo per informazioni e non più per l’acquisto.