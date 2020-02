Bologna-Udinese: Out anche Svanberg

Ancora pessime notizie in casa Bologna per quanto riguarda gli indisponibili in vista della gara contro l’Udinese.

A fermarsi sta volta è Mattias Svanberg, secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Bologna, per lo svedese una lesione del semitendinoso della coscia sinistra che lo terrà lontano dal campo per 3-4 settimane.