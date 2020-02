Bologna-Udinese, le probabili formazioni

Saranno pochi i dubbi di formazzione del Bologna in vista della sfida contro l’Udinese. Tra infortuni e squalifiche, la rosa di Mihajlovic è ridotta all’osso, con appena undici giocatori schierabili senza ricorrere ai ragazzi della Primavera. Skov Olsen prenderà il posto di Svanberg come trequartista, mentre Dominguez affiancherà Poli in mediana.

Nessuna sorpresa invece tra le file dell’Udinese. Assenti i soli Prodl e De Maio, Gotti punterà ancora sulla difesa a 5 con il tandem Okaka-Lasagna in attacco. Piccolo ballottaggio tra Lasagna e Nestorovski con l’italiano però ampiamente favorito a giocare titolare.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Tomiyasu; Dominguez, Poli; Barrow, Skov Olsen, Orsolini; Palacio. All. Mihajlovic.

Udinese (5-3-2): Musso; Sema, Nuytinck, Ekong, Becao, Larsen; Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna, Okaka. All. Gotti.