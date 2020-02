Bologna-Udinese, i precedenti

Sabato alle 15 l’Udinese farà visita al Bologna, gara valida per la 6^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Nella loro storia le due squadre si sono incontrate in totale 80 volte, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: 29 vittorie rossoblu, 20 pareggi e 31 successi friulani. Considerando però solo le gare giocate al Dall’Ara, il bilancio diventa a favore dei padroni di casa per 20 trionfi ad 11.

La gara d’andata alla Dacia Arena è terminata 1-0 per i bianconeri; a questa si aggiunge la dura sconfitta esterna (4-0) rimediata in Coppa Italia ad inizio dicembre. Il Bologna perde contro l’Udinese da 3 gare consecutive: l’ultima vittoria risale al settembre 2018, quando con Inzaghi in panchina i padroni di casa ebbero la meglio per 2-1. I rossoblu sono però usciti da questa sfida con le ossa rotte in ben 8 occasioni nelle ultime 11 volte. L’ultimo pareggio al Dall’Ara (1-1) è del novembre 2012, mentre l’ultimo successo friulano in terra emiliana (1-2) risale al 30 dicembre 2017.