Bologna-Udinese, i convocati

Sono 24 i convocati scelti da Sinisa Mihajlovic per la partita di domani alle 15 al Dall’Ara contro l’Udinese. Non ce la fa De Silvestri, che aveva accusato un problema muscolare domenica, e sarà ancora fuori Medel, già assente a Firenze. Nessun rientro da segnalare tra gli infortunati, con Sansone e Skorupski ancora indisponibili. Non sarà della partita neppure Dominguez, squalificato. Assente anche Denswil in difesa, cessione ormai ad un passo per lui. Ecco la lista completa:

Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia.

Difensori: Calabresi, Danilo, Dijks, Hickey, Khailoti (68), Paz, Tomiyasu, Arnofoli (13).

Centrocampisti: Baldursson, Kingsley, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rabbi (19), Skov Olsen, Vignato, Vergani (63).