Bologna-Udinese, i biglietti

La brutta sconfitta casalinga contro il Genoa è già alle spalle, il Bologna pensa già alla prossima: sabato 22 febbraio alle ore 15 al Dall’Ara contro l’Udinese. Parte oggi la prevendita per il match contro i friulani, mentre da domani sarà la volta della vendita libera.

Ancora attive ovviamente le promozioni speciali: biglietto nei distinti a soli 10 euro per gli studenti universitari, mentre appena 50 centesimi per gli under 14.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Parte la prevendita dei biglietti per #BFCUdinese di sabato 22 febbraio alle 15. Il giorno lunedì 17 febbraio l’acquisto dei tagliandi è riservato agli abbonati 2019/2020 e ai possessori di Fidelity Card rossoblù che possono acquistare per altre persone (non abbonate), dal 18 febbraio la vendita sarà aperta a tutti. Al call center 0516111177 e qui tutte le informazioni.

Promozioni attive:

Universitari 10€ nei Distinti, con la presentazione del badge;

Under 14 a 0,50€ nei Distinti, con l’accompagnatore a 10€ o nulla se abbonato;

Under 6 a 1€ in ogni settore tranne Kid’s Stand”.