Bologna-Udinese, friulani tra le migliori difese. E l’anno scorso al Dall’Ara…

Domani alle ore 15 al Dall’Ara, il Bologna scenderà in campo contro l’Udinese, match valido per la sedicesima giornata di campionato. Le statistiche interessanti di questa partita sono diverse, tra cui anche un anedotto particolare.

La gara di domani riporterà infatti alla mente dei tifosi rossoblù numerosi ricordi legati al match dello scorso campionato tra le due formazioni. Quella sfida finì 1-1(era il 22 febbraio) e allo svantaggio iniziale firmato da Okaka, la squadra di Mihajlovic rispose con Palacio allo scadere. Un gol che fece esplodere il Dall’Ara…per l’ultima volta. Sì, perchè Bologna-Udinese dello scorso anno fu l’ultima partita in cui i i tifosi rossoblù hanno visto giocare la loro squadra nel proprio stadio. Dopo la trasferta di Roma contro la Lazio, ci fu infatti il lockdown, con la conseguente sospensione del campionato e ancora oggi si aspetta il ritorno delle tifoserie negli stadi. Da quando allena il Bologna, Sinisa Mihajlovic non ha mai battuto i friulani. Nei 4 precedenti con il tecnico serbo(tra cui anche una partita in Coppa Italia), 3 sconfitte e 1 pareggio. L’ultima vittoria rossoblù, infatti, è targata Inzaghi nel 2018, grazie ai gol di Santander e Orsolini.