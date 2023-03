Bologna-Udinese da 25mila spettatori, e anche da Udine buon esodo

Non ci saranno le 28mila presenze di Bologna-Inter, ma la prevendita è andata a gonfie vele con già 24mila biglietti staccati con a disposizione solo 300 biglietti di Kid'Stand e 500 di Curva San Luca. Esaurite Bulgarelli e Distinti. Prevista una buona affluenza anche da Udine, in fin dei conti è scontro diretto per l'eventuale settimo posto, con 1.500 biglietti venduti per i tifosi friulani.