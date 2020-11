Bologna – Tutti gli errori individuali commessi

Bologna limitato dagli errori dei singoli. L’ultimo di Denswil domenica con il Napoli è solo la punta dell’iceberg per il Corriere dello Sport Stadio che ha fatto l’elenco di tutti gli errori dei singoli commessi fino a qui.

Si parte dal rigore procurato da Orsolini a San Siro contro il Milan, passando per il rinvio errato di Skorupski contro il Parma, l’anticipo di Lapadula a Benevento e i quattro errori determinanti nel 3-4 contro il Sassuolo. Non è finita, la palla persa di Danilo a Roma che spalanca la porta a Luis Alberto, l’errore in marcatura di Tomiyasu su Immobile e per concludere appunto con Denswil su Lozano.