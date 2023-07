Bologna, tutte quelle giovani promesse mai mantenute

Herbert Neumann

Classe 1953, Herbert Neumann è uno di quei calciatori che possiamo definire anonimi. Sì, è il termine più giusto per definire la carriera del tedesco, visto che non è mai risultato decisivo, in nessuna circostanza. I tifosi del Bologna, e anche dell’Udinese, lo ricordano molto bene e ancora oggi si chiedono il perché del suo acquisto. Ex centrocampista dalla limitata visione e inventiva, non ha mai convinto, venendo considerato da molti un vero e proprio bidone. Si dice che la straordinaria bellezza di sua moglie, con radici portoghesi, abbia svolto un ruolo non indifferente nella sua acquisizione da parte del club friulano. I bianconeri alla prima occasione hanno deciso di cederlo, intavolando uno scambio con il Bologna nell’estate del 1981, con gli emiliani che hanno inserito come contropartita Enéas. Nonostante ciò, ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano, seppur in maniera negativa.

Hugo Rubio

Da molti soprannominato il “Maradona delle Ande, Hugo Rubio prima di atterrare a Bologna era un talento consolidato, vantando una discreta carriera in giro tra la Spagna e il Cile. Attaccante classe 1960, Hugo è stata una figura centrale nella storia del Bologna, in particolar modo per un aneddoto: la società dell’epoca, infatti, ha dovuto scegliere tra lui e Zamorano come giocatore estero da inserire in squadra. Ovviamente, con il senno di poi, sono tantissimi i rimpianti, specialmente dopo quanto espresso dai due professionisti. C’è da dire, però, che Hugo Rubio ha attraversato una fase di smarrimento a Bologna, con prestazioni scarsamente incisive e una serie di infortuni che ne hanno compromesso la continuità. Con la maglia emiliana ha collezionato solamente 14 presenze senza nessuna rete. Il prestito al San Gallo e il ritorno al Colo-Colo gli daranno lo slancio per ritornare a segnare e incidere, come dimostrano i trofei conquistati tra il 1991 e il 1996.

Enéas de Camargo

Lo abbiamo citato nel paragrafo dedicato a Herbert Neumann. Enéas de Camargo è un personaggio iconico nella storia del Bologna, ricordato da molti tifosi come una delle promesse più deludenti. Infatti, in Brasile si parlava molto bene di lui, come un giocatore brillante e capace di risolvere le partite da solo. Questa caratteristica, però, non si è vista in Serie A, anche se ha conquistato il pubblico grazie al suo carattere unico e le sue stravaganze fuori dal campo. Sono solamente tre i gol segnati in 20 apparizione che portano la società emiliana a inserirlo nello scambio con Neumann, anche se i bianconeri decisero di non tesserarlo, ma di girarlo subito al Palmeiras, permettendogli di trovare nuovamente la propria strada. In Brasile, infatti, tornerà a segnare, riuscendo ad arrivare a 28 gol in 93 presenze. Morira in maniera prematura a causa di un incidente nel 1988.

Mika Aaltonen

Molti tifosi dell’Inter se lo ricordano molto bene, visto che il 21 ottobre del 1987 in Coppa UEFA contro l’Inter Mika Aaltonen fece un incredibile eurogol a Zenga, permettendo alla sua squadra, il Turun Palloseura di vincere a San Siro. Quell’incredibile gol ha permesso al giocatore di essere tesserato dall’Inter, per essere successivamente girato al Bellinzona e poi al Bologna, dove non si vedrà mai, se non in tre spezzoni a ottobre, per un totale di circa 37 minuti giocati. Il calcio lo tratta più come un hobby, visto che la sua vera vocazione è lo studio, riuscendo ad avere una brillante carriera accademica che lo porteranno a un Dottorato in economia. Ad Aprile lasciò l’Emilia senza dire niente a nessuno, ma possiamo dire con tranquillità che nessuno si è accorto della sua presenza. Classe 1965 della Finlandia, è stato un brillante professore.

Theodoros Zagorakis

Infine, la storia di Theodoros Zagorakis in Italia è quella di un giocatore il cui anno d'oro ha coinciso con il successo della Nazionale greca nel 2004. Nonostante le aspettative fossero alte, le sue prestazioni a Bologna sono state tutt'altro che brillanti, con 32 partite giocate e nessuna rete segnata. Sebbene fosse conosciuto per la sua capacità di manovrare il gioco e di fornire assist puntuali in patria, a Bologna non ha mai raggiunto il livello di prestazioni per il quale era noto, per questo motivo è possibile inserirlo nella lista dei più deludenti in maglia rossoblù. La sua carriera italiana è stata breve e faticosa, contribuendo alla retrocessione della squadra in Serie B. Attualmente è membro delle Commissioni Cultura e Istruzione e Cooperazione Unione Europea-Russia e in passato ha anche ricoperto il ruolo di presidente del PAOK, salvando il club dal fallimento. Certamente non un genio in campo, ma molto più produttivo al di fuori.

Dyego Coelho

Dyego Coelho, nato a São Paulo, in Brasile, il 22 marzo 1983, è un esterno d'attacco brasiliano che ha attirato l'attenzione soprattutto al di fuori di Bologna a causa di un aspro scontro con "Foquinha" Kerlon durante una partita in patria che ha poi causato una rissa. L'incidente, che ha innescato un tumulto e gli è costato una squalifica di due mesi, ha segnato la sua reputazione. Nonostante ciò, durante il suo periodo a Bologna, la sua presenza quasi impercettibile sarebbe andata largamente inosservata se non fosse stato per le sue esibizioni simili a quelle di un giocoliere durante i riscaldamenti o negli intervalli di gioco allo stadio "Dall'Ara". Il resto della sua carriera, che ha incluso trasferimenti a Karabükspor, Bahia, Guaratinguetà, e Atlético Sorocaba, ha evidenziato ulteriormente le sue limitazioni tecniche, non riuscendo mai a incidere.