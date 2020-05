Bologna, troppo caldo: allenamenti al mattino

In attesa di capire in quali fasce orarie si giocherà, il Bologna avrebbe deciso di allenarsi al mattino ed evitare le ore più calde.

Lunedì la squadra è scesa in campo attorno alle 17.30 di pomeriggio ma c’erano comunque 30 gradi e una grande umidità a Casteldebole, motivo per cui ieri si è passati ad orari mattutini e probabilmente sarà ancora così da domani quando la squadra riprenderà a lavorare dopo un giorno di riposo. Una volta che saranno sanciti gli orari di gara, il Bologna potrebbe decidere di modificare l’orario di allenamento per adattarsi a quello del campionato. La prima idea basata sull’inizio delle gare alle 16.45 circa è stata bocciata: troppo caldo a quell’ora. Probabile che prima delle 18 non si scenderà in campo.

Fonte Cor Bo.