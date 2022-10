Bologna, tre partite e tre difese diverse

L'anno scorso il Bologna chiuse con 13 clean sheet stagionali, mentre per ora in nove partite Skorupski ha sempre raccolto la palla in fondo alla rete con 14 gol subiti e la quinta peggior difesa del campionato. Il problema non è solo di Thiago Motta, parte da Mihajlovic che ha iniziato la stagione, e la prima scelta del neo tecnico è stata spostare il ministro della difesa dell'anno scorso, ovvero Gary Medel, a centrocampo. Questo ha comportato tre linee difensive diverse in tre partite e otto giocatori ruotati. Toccherà all'allenatore trovare una quadratura con un governo e un primo ministro che lo diriga. Poi la porta, dove il rendimento di Skorupski è sotto osservazione e Motta potrebbe addirittura pensare al vice Francesco Bardi.