Bologna – Tour de force fino a Natale

Il prossimo mese del Bologna sarà un vero e proprio tour de force.

Dalla prossima giornata, che sarà l’ottava di campionato, fino alla breve sosta natalizia, per i rossoblù ci sarà poco tempo per riposarsi. Tanti gli impegni in programma e anche molto ravvicinati. Il primo appuntamento per il Bologna sarà domenica contro la Sampdoria e subito a seguire mercoledì contro lo Spezia in Coppa Italia. L’ultimo impegno sarà contro l’Atalanta, al Dall’Ara, il 23 dicembre. Ecco il calendario completo fino a Natale:

Domenica 22/11, ore 15: Sampdoria-Bologna

Mercoledì 25/11, ore 17.30: Bologna-Spezia (Coppa Italia)

Domenica 29/11, ore 15: Bologna-Crotone

Sabato 05/12, ore 20.45: Inter-Bologna

Domenica 13/12, ore 15: Bologna-Roma

Mercoledì 16/12, ore 20.45: Spezia-Bologna

Domenica 20/12, ore 12.30: Torino-Bologna

Mercoledì 23/12, ore 20.45: Bologna-Atalanta