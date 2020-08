Direzione tutto sommato tranquilla per Di Martino alle prese non con decisioni particolarmente difficili. Il Bologna reclama un rigore con Svanberg, ma il contatto con Bremer sembra non esserci, ma il Toro avrebbe dovuto finire in dieci.

Per Stadio, nella sua moviola odierna, il pestone in ritardo di Ansaldi su Mbaye a palla lontana, con Di Martino libero da visuale, avrebbe meritato il rosso.