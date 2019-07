Bologna, tornano Orsolini e Calabresi

Prende forma il nuovo Bologna. La squadra di Mihajlovic è quasi al completo alla seconda settimana di ritiro a Castelrotto. Oltre ai nuovi acquisti, sono arrivati nella giornata di ieri anche Riccardo Orsolini e Arturo Calabresi. I due, reduci dalle fatiche dell’Europeo under 21 con l’Italia, hanno svolto questa mattina il primo allenamento.

Entrambi i ragazzi hanno messo in mostra tanta voglia di ricominciare a correre e a sudare per i colori rossoblu. Il terzino se la vedrà con Mbaye, mentre l’esterno sarà senza dubbio uno dei protagonisti della prossima Serie A – Skov Olsen permettendo. Inizia dunque ufficialmente oggi la nuova stagione per i due ragazzi del Bologna, tra il bentornato dei compagni e l’entusiasmo dei tifosi.