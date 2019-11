Bologna, torna Medel e il pitbull suona la carica

Conoscendo Medel, la vera sofferenza sarà stata dover restare a guardare i compagni. Ora però il suo recupero può dirsi completo e il cileno è arruolabile. Conoscendo la fiducia che Mihajlovic nutre verso di lui, le quotazioni per una maglia da titolare schizzano verso l’alto. Una sfida particolare per il sudamericano, contro quella squadra che lo ha presentato al calcio italiano, il pitbull non poteva mancare.

Medel è un giocatore fondamentale per la manovra rossoblu. Con lui in campo la media punti aumenta notevolmente, da 1 a 1,33, ma l’utilità del cileno non si può misurare solamente con le statistiche. La sua guida a metà campo è un faro per i giocatori più giovani e la sua leadership dà sicurezza anche agli altri reparti. Ieri il pitbull è tornato ad allenarsi in gruppo e la sicurezza è che a Casteldebole si farà di tutto per cercare di schierare il cileno domani contro la corazzata di Antonio Conte.

Fonte: Il Resto del Carlino