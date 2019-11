Bologna, torna la diga: col Sassuolo riecco Medel

Il Bologna ha subito il secondo ko consecutivo dopo quello di Cagliari: al Dall’Ara l’Inter supera in rimonta i padroni di casa, che erano passati in vantaggio con la rete di Soriano. C’è però una bella notizia per Mihajlovic. Il Bologna recupera infatti Gary Medel: il centrocampista cileno – che ha rimediato un problema muscolare un mese fa in nazionale – non vedeva il campo dalla gara contro la Lazio, ma contro i nerazzurri è subentrato a 20′ dalla fine al posto di Poli.

Messa alle spalle la sconfitta con l’Inter, i felsinei hanno già nel mirino il derby emiliano contro il Sassuolo di venerdì sera. Viste le sue condizioni fisiche, Medel ha buone probabilità di esser schierato da titolare al Mapei Stadium. Il Bologna ha accusato molto l’assenza del numero 5, che porta sempre in campo grande agonismo ed esperienza: senza di lui, 3 sconfitte ed una vittoria. Salvo imprevisti, il tecnico serbo dovrebbe tornare a puntare su Medel in mediana.