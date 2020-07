Bologna-Torino: l’uomo mercato non ci sarà

Dopo la disfatta di ieri contro la Fiorentina, il Bologna guarda già alla prossima: domenica sera al Dall’Ara arriva il Torino, e Mihajlovic vuole assolutamente chiudere bene la stagione. Non sarà però l’occasione giusta per rivedere all’opera l’uomo mercato del situazione, vale a dire Lyanco.

Il difensore brasiliano – dopo aver trascorso 6 mesi in prestito a Bologna – è tornato al Torino in estate. In maglia granata ha giocato per questa stagione decisamente travagliata, ed il mister degli emiliani lo rivorrebbe indietro. Domenica sera però non potrà rivivere la sensazione di calcare il prato del Dall’Ara: Lyanco è infatti stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo la gara contro la Roma. Il suo campionato finisce qui.