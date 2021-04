Bologna-Torino, le probabili formazioni

Nei ruolo dove c'è possibilità di scelta Sinisa Mihajlovic ha ammesso ieri in conferenza stampa l'esigenza di ruotare gli uomini viste le tre partite in sette giorni.

Ancora indisponibile Tomiyasu, davanti a Skorupski dovrebbe toccare a Mbaye al posto di De Silvestri, Antov, Soumaoro e Dijks. A centrocampo potrebbe rifiatare qualcuno per dare spazio a Dominguez, mentre in avanti dovrebbe toccare a Barrow prima punta con Palacio in panchina.Sansone e Orsolini ai lati, Soriano sulla trequarti.