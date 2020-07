Bologna-Torino il 2 agosto, ipotesi orario speciale per onorare le vittime della strage

L’ultima di campionato per il Bologna sarà il 2 agosto al Dall’Ara contro il Torino, una data sempre particolare per i bolognesi che ovviamente non possono fare altro che pensare alla strage del 1980.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le due squadre starebbero pensando di scendere in campo in un orario speciale per onorare le vittime dell’attentato di 40 anni fa. L’idea sarebbe infatti di giocare a Bologna alle ore 10.25 del mattino, ovvero l’orario in cui è esplosa la bomba alla stazione centrale e che portò via la vita a 85 persone.