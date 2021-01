Bologna – Tomiyasu torna centrale

Dopo essere tornato per una partita terzino destro, Takehiro Tomiyasu oggi gioca la sua prima gara del 2021 come centrale difensivo. L’infortunio di Medel e il ritorno di De Silvestri obbligano infatti il difensore giapponese a tornare in mezzo.

Contro l’Atalanta era stato il migliore in campo, sfoderando un’ottima prestazione condita da un gol da attaccante. Oggi però Tomiyasu tornerà al ruolo che ha sempre occupato quest’anno, ovvero centrale della difesa a 4. Il numero 14 ha fatto della duttilità la sua arma migliore, avendo fatto tutti i ruoli difensivi nel giro di un anno e mezzo. L’infortunio di Medel(contrattura al polpaccio) lo obbliga a tornare al centro, non essendoci ricambi all’altezza, e con il rientro di De Silvestri la fascia destra è coperta. I tempi di recupero del cileno non sono ancora noti, ma fortunatamente non è lo stesso polpaccio che lo ha tenuto fuori un mese dopo la lesione rimediata a Benevento.

Fonte-Carlino