Bologna – Tomiyasu stakanovista della Serie A

Takehiro Tomiyasu è il calciatore di movimento che ha giocato più minuti in questa Serie A.

Il difensore giapponese, infatti, non ha nemmeno saltato un minuto e dall’inizio del campionato ha totalizzato 2198′ minuti in campo. Condivideva il gradino più alto del podio con Glik del Benevento che, come il difensore rossoblù, non aveva mai saltato una gara in campionato. Ieri, però, contro la Roma è stato espulso al minuto 57′ e il totale dei suoi minuti giocati si è fermato 2167′ consentendo a Tomiyasu di diventare stakanovista della Serie A in solitario.