Bologna, Tomiyasu è insostituibile

Se c’è davvero un giocatore insostituibile in questo Bologna, il suo nome è Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese è arrivato quest’estate dal Sint-Truiden per fare il centrale, ma fin da subito Mihajlovic ne ha intuito la facilità di corsa e l’intelligenza tattica: il ragazzo ha quindi giocato quasi sempre fin qui da terzino destro, in virtù anche delle necessità. Il classe 1998 è sempre stato mandato in campo dal tecnico serbo da dopo il lockdown: è l’unico insieme a Skorupski.

Tomiyasu sarà titolare anche questa sera a Bergamo contro l’Atalanta, gara valida per la 35^ giornata di Serie A. In questo campionato, il ragazzo è rimasto fuori solo per infortunio: alla sua prima staginoe in Serie A, il difensore nipponico ha totalizzato 28 presenze, 1 gol e 1 assist. Per un totale di 2458 minuti giocati. Mihajlovic ha cercato più volte di farlo riposare, ma non ha mai trovato l’occasione adatta. Probabilmente, non lo sarà neanche stasera.

Fonte: “Tuttomercatoweb”