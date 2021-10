Bologna – Tocca ancora a Bonifazi

Le indicazioni di formazione

Reduce dall'autogol di Empoli e da un inizio di stagione con qualche imprecisione di troppo, l'ex difensore di Udinese e Spal sarà ancora titolare domenica contro la Lazio. La sua settimana è stata 'strana', infatti sembrava destinato alla panchina per far posto ad Adama Soumaoro, ma il difensore ex Genoa è risultato positivo al Covid e nel 3-4-1-2 che dovrebbe disegnare Mihajlovic tornerà Kevin. Il centrale dovrebbe completare il reparto con Theate e Medel.