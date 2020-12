“Bologna tifa per i bambini”: ecco l’iniziativa solidale rossoblù

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna rende noto una bellissima iniziativa di beneficienza, organizzata insieme a Bimbo Tu. Domenica, durante Bologna-Roma, saranno presenti sugli spalti dei peluche al posto degli spettatori. Questo il comunicato della società:

“Domenica al Dall’Ara ci saranno alcuni spettatori d’eccezione nei distinti sotto la Torre Maratona (in tribuna Kids Stand in caso di maltempo), durante la partita Bologna – Roma. Seduti sugli spalti vuoti purtroppo da troppo tempo, come spettatori silenziosi ma importanti, ci saranno 1909 peluche, beige e marroni, paladini di una grande causa e agghindati con una calda sciarpina rossoblù da vero tifoso.

L’iniziativa, dal nome ‘Bologna tifa per i bambini’ è organizzata da Bimbo Tu e Bologna Fc 1909, in collaborazione con Bcc Felsinea, Unisalute, e con il patrocinio di Ausl, Città Metropolitana, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna; media partner dell’iniziativa Radio Bruno,

Ogni pupazzetto verrà posizionato su un seggiolino grazie ai fedeli volontari di Bimbo Tu e grazie a qualche aiutante d’eccezione, ovvero membri dello Jus Bologna Runners, un gruppo di avvocati podisti che fa capo all’Ordine degli Avvocati Bologna.

L’evento ha due obiettivi, uniti da un unico fil rouge, ovvero quello di aiutare gli ospedali bolognesi travolti da una pandemia, quella di Covid -19, che ha stremato tutti. Scegliendo uno degli orsetti Bimbo Tu, tramite una donazione minima di 15 euro,si contribuirà a finanziare alcuni lettini pediatrici che Bimbo Tu Aps darà all’ospedale Maggiore. Al contempo il peluche verrà portato nei pronto soccorso pediatrici della città di Bologna, ovvero quello del policlinico Sant’Orsola Malpighi e quello del Maggiore, e verrà regalato ai bambini in attesa di sottoporsi al tampone naso-faringeo. L’orsetto sarà fido compagno di un bambino che sta per sottoporsi a una procedura per lui sconosciuta ma importante e sarà simbolo, al tempo stesso, di una donazione ancora più importante.

Viste le disposizioni da Covid-19 va specificato che i peluche, alla fine della partita del 13 dicembre, verranno singolarmente sanificati e impacchettati ciascuno in una singola busta. Solo a quel punto verranno consegnati ai pronto soccorso del Maggiore e del Sant’Orsola dove gli operatori sanitari si occuperanno di distribuirli ai bambini.

“Viviamo in un momento storico in cui una pandemia improvvisa ha impregnato la nostra società, sconvolgendola e modificando la realtà a cui eravamo abituati e affezionati – dichiara Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu -. Fa piacere e dà speranza vedere che, anche in questi tempi bui, la catena della solidarietà non si spezza mai e che, con iniziative come questa, si può far del bene due volte”.

Per scegliere un peluche Bimbo Tu sarà necessario collegarsi alla pagina web www.bolognatifaperibambini.it, creata appositamente per l’evento e che rimarrà in essere fino alla fine della raccolta fondi, ovvero fino a dopo l’Epifania.”