“Bologna tifa per i bambini”: con Bimbo Tu a sostegno delle pediatrie bolognesi

L'iniziativa del club rossoblù

Ogni donazione, infatti, si trasformerà in aiuto concreto ai bambini del reparto: oltre a donare un peluche ai piccoli pazienti degli ospedali bolognesi, l’obiettivo è quello di donare al reparto un lettino pediatrico per la terapia semi-intensiva, strumento fondamentale per poter assistere e curare in modo specifico bambini vittime di traumi quali incidenti stradali e domestici.