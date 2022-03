Bologna, ti ricordi Sadiq: ora è bomber in Spagna

La rinascita di Sadiq

La sua esperienza in rossoblù si chiuse malamente dopo 7 presenze e nessun gol, lui che venne preso dopo ottime cose fatte all'Olimpiade 2016. La sua carriera ha faticato a decollare ma da due anni in Spagna sembra sbocciato. E' l'Almeria ora la sua squadra e Sadiq ha già timbrato in due anni ben 36 gol, tutti utili nella caccia alla promozione dato che la formazione ora è seconda in classifica di Liga 2. Per Sadiq non solo 36 gol, ma anche 16 assist in un totale di 69 presenze.