Bologna, terzo giro di tamponi poi da lunedì si fa sul serio

Con il protocollo finalmente attivo da lunedì le squadre di Serie A potranno iniziare a fare sul serio. E significa allenamenti come noi tutti li conosciamo.

Il Bologna infatti dovrebbe concedere un paio di giorni di riposo in attesa di conoscere l’esito del terzo giro di tamponi, i primi due tutti negativi, poi da settimana prossima si potranno effettuare anche le partitelle in allenamento. La squadra è pressoché al completo, nei giorni scorsi sono rientrati al lavoro anche Soriano e Palacio, mancano all’appello solo Baldursson e Danilo che stanno scontando gli ultimi giorni di quarantena. E’ probabile comunque che da lunedì non tutti ripartiranno a pieno ritmo visto che nelle ultime sedute qualche giocatore ha lavorato a parte, soprattutto Orsolini con qualche piccolo acciacco da preservare.