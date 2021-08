Bologna-Ternana, le formazioni ufficiali: c’è una sorpresa tra i rossoblù

I 22 scelti da Mihajlovic e Lucarelli

Prima uscita ufficiale per il Bologna di Mihajlovic, che sceglie il consueto 4-2-3-1 per affrontare la Ternana: sorpresa Mbaye in difesa, che sostituisce gli assenti Dijks e Hickey sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo Dominguez vince il ballottaggio con Svanberg. Forfait dell'ultimo minuto per De Silvestri: al suo posto Annan.