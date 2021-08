Bologna-Ternana, dove vederla in tv

Il programma tv della prima gara ufficiale della stagione del Bologna

Per chi non si recherà allo stadio Dall'Ara ad assistere alla sfida dal vivo, la buona notizia è che la partita verrà trasmessa in diretta in chiaro. Quest'anno è Mediaset che si è aggiudicata i diritti per tutta la competizione, per questo la gara tra Bologna e Ternana verrà trasmessa su Italia 1. Fischio d'inizio alle ore 18.00.