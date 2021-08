Bologna, tegola Dijks: infortunio al dito con edema osseo

Nuovo infortunio per Mitchell Dijks

Non c'è pace per Mitchell Dijks . Il terzino olandese, reduce da un lungo infortunio al piede l'anno scorso, si è fermato nuovamente stamattina. E sempre per un problema ad un dito. Il Bologna ha infatti comunicato l'infortunio al piede destro del trattore, con tanto di edema osseo. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.

'Mitchell Dijks sarà indisponibile per la trasferta di Évian-les-Bains a causa di una contusione al primo dito del piede destro con edema osseo - si legge nella nota - Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni'. Un problema non da poco per il Bologna che in questo momento deve attendere anche Aaron Hickey, reduce da due operazioni alle spalle.