Bologna, tanti auguri Marco Di Vaio!

Oggi è il compleanno di Marco Di Vaio, attuale responsabile scouting del Bologna. Nato il 15 luglio 1976, il dirigente compie oggi 44 anni.

Dopo aver girato mezza Europa da calciatore, Di Vaio arriva al Bologna nel 2008. Qui in 4 stagioni metterà a segno 65 gol in 143 partite. Dopo aver chiuso in Mls al Montreal Impact, nel gennaio del 2015 si riunisce alla famiglia rossoblu come dirigente.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi, 15 luglio, Marco Di Vaio compie 44 anni! Tanti auguri al nostro responsabile scouting da parte di tutto il Bologna!”.